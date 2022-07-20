美國海軍第七艦隊的神盾導彈驅逐艦本福德號19日通過台灣海峽，執行例行任務，表示該處為國際海域，並在遵從國際法下航行。中國人民解放軍東部戰區新聞發言人陸軍大校施毅對此回應，美軍公開炒作本福德號導彈驅逐艦過航台灣海峽，已組織海空兵力全程跟監警戒。並批評美頻頻挑釁、作秀造勢，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。

據香港東網報導，美軍發出聲明，交代本福德號過航，指此舉展示出美國對實現自由開放印太的承諾，美軍可在國際法容許下，在任何地方飛行、航行及執行任務，並稱台灣海峽是超越任何領海範圍的海上走廊。

本福德號上周三（13日）曾駛近西沙群島近海巡航，解放軍南部戰區組織海空兵力跟蹤監視，警告驅離。至上周六（16日），本福德號在南沙群島附近的南海海域執行航行自由行動，亦招來大陸反對。

而我國防部今日表示，美驅逐艦一艘，航經台灣海峽由南向北行駛。通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美軍太平洋艦隊在臉書發文表示，勃克級驅逐艦本福德號（DDG 65）例行穿越台海，依照國際法航行國際水域。