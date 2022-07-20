消息面：

1.美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）周二談到與中方的中概股審計談判時表示，雙方進行了具有建設性的協商，但不確定能否達成協議，讓超過200家中國企業免於從美國股市下市的命運。詹斯勒表示，問題的徵結在於中國是否同意讓美國審計人員核實企業的原始帳目數據。該監管機關敲定2024年為談判最後限期，屆時如果在美國股市掛牌的中國企業無法遵守美方的審計規定，就會將被勒令下市。

2.美國6月新屋開工數減少2%，以年率計為155.9萬戶，不如市場預期的158萬戶，並創下去年9月以來新低，顯示美國房市仍持續走弱。6月建築許可數減少0.6%，以年率計為168.5萬戶，高於市場預期的165萬戶。

3.美國10年期公債殖利率一度漲5.03個基點，報3.0358%，尾盤漲幅收斂，報3.0209%。

4.美元指數連跌第3天，盤中一度下挫0.9%，報106.4，尾盤跌0.7%，報106.7。

5.比特幣收復2.3萬美元關卡，為6月中旬以來首見，盤中一度站上23680美元，帶動整體加密貨幣市值重返1兆美元大關。

6.周二紐約期油收漲1.58%，報每桶104.22美元，盤中一度跌2.69%，跌破100美元關卡，最低觸及99.84美元。倫敦布蘭特期油收漲1.02%，為每桶107.35美元。美元走軟和供應緊缺預期持續為油價帶來支撐。

7.市場觀望下周聯準會的議息結果，周二8月期金微漲0.50美元，為每盎司1710.70美元。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.13美元，為每盎司18.71美元。10月白金漲2.90美元，為每盎司858.90美元。9月鈀金漲5.10美元，為每盎司1854.20美元。