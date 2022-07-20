美系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告，肯定宏達電VR在教育領域的領先優勢，也預計相關教育標案今年下半年相較去年下半年將有明顯增長，對宏達電VR採2B路線的策略是正確的，惟目前VR仍處於初始階段，仍待時間發酵，故維持中立評等，每股隱含價值維持在181元。

美系外資表示，探究宏達電VR潛在的成長機會，可望來自於來自學校/大學(教育)，以產品面來看，發現宏達電將VR硬體搭配軟體綑綁銷售的方式，帶動VR在教育領域的滲透率不斷提高，採用VR模擬和培訓也越來越受歡迎，且宏達電隨著持續升級，為不同垂直領域提供VR解決方案，也持續加強虛擬現實教育生態系統。

美系外資表示，宏達電VR解決方案主要瞄準2B市場，解決方案跨越 各種垂直領域。宏達電的VR解決方案(VR頭罩+管理軟體+教育APP/內容)在教育和培訓方面，是業界中最高進入教育領域的。根據數據顯示，目前在台灣、大陸的學校標案中，看到越來越多的對宏達電VR解決方案的採購，在潛在的成長空間以及低基期下，今年下半年相較去年下半年可望有明顯增長。

美系外資強調，依然看好宏達電從飽和的智慧型手機業務轉型到新技術VR，且選擇從2B開始切入，該市場競爭不那麼激烈，且價格敏感度較低，更具有客戶高黏著性特質，商機散布在各個垂直領域。有鑑於VR仍處於初始階段，並且需要一些時間才能成為主流設備，故維持中立評等，每股隱含價值維持在181元。