位台中北區「大漢觀寶國際拍賣有限公司」本月上旬被託售人發現負責人搬空滿屋藝品古董人間蒸發。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

「大漢觀寶國際拍賣有限公司」負責人落網前曾發簡訊告知將陸續將寶物歸還託售人。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

位在中市北區民權路上的「大漢觀寶國際拍賣有限公司」本月上旬被託售人發現負責人搬空滿屋藝品古董人間蒸發，憤而向警方控告負責人夫婦侵占、詐欺，檢警獲報後18日已將夫妻倆拘提到案，據悉倆人稱欠債擔心債主上門，才會連夜將民眾託售藝品搬離，將陸續將寶物歸還委託人；全案已移送地檢署偵辦。

「大漢觀寶國際拍賣有限公司」在地經營超過20年，每年除了舉辦春、夏、秋、冬4場拍賣會，並不定期舉辦公益活動，唯今年4月春季拍賣會張姓女負責人以受到疫情影響延期，一名謝姓委託人7月11日上門詢問其委託價值1500萬元的珍寶何時可拍賣？訝然發現人去樓空，打公司連絡電話以及張女手機都無法連絡到人，因而向台中市第二分局報警。

台中市第二分局表示，除謝姓民眾外，另有13名託售人報案，經報請檢察官指揮偵辦，也在18日將該公司負責人夫婦拘提到案，也查扣古董商品及託售清冊等證物，初步清查，分屬30多名託售人所有，將釐清扣案物品所有權後通知相關託售人確認處理。警方也在訊後依背信、侵占罪嫌將倆人移送台中地檢署偵辦釐清。

據悉，大漢觀寶國際拍賣有限公司張姓負責人於落網前，曾主動發給託售人簡訊，告知「為防止第三方破壞你的物件，公司將你的物件移至其他安全地方、保存良好，近期內會請專人送回或寄送到你的聯絡處，請保持手機暢通謝謝，感恩你們曾經的信任，讓你們失望了，造成不便敬請海涵。」