台股加權指數20日開高在14,810.40點，權王台積電（2330）跳高開在502元，站上500元關卡，帶動電子股走勢強勁，台積電大聯盟、板卡族群、光學股紛紛往上，股王大立光（3008）重返2,000元價位，台股早盤指數漲幅擴大，大漲180餘點。

受到企業財報強勁、投資人打賭股市已觸底的帶動，美國四大指數全面強彈、站上50日移動平均線。

道瓊工業平均指數7月19日終場上漲2.43％（754.44點）、收31,827.05點，創6月9日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲3.11％（353.1點)）、收11,713.15點。費城半導體指數上漲4.61％（123.57點）、收2,803.14點。

本土大型投顧指出，台股從本波低點強力反彈，並向上挑戰月線的蓋頭反壓，盤勢結構轉成資增券減格局，加上短期均線正乖離偏大，市場逐步浮現獲利了結賣壓，指數於月線位置轉趨震盪整理。

此外，台股收復月線並站穩，所對應的成交量須補至月均量水準，才能維持健全的量價結構。

選股與投資策略中，由於美國財報周，多家科技巨擘將陸續公布財報與營運展望，預估近期因美元指數勁揚，勢必會影響海外據點多且營收比重較高的國際大廠其獲利表現。

台股短線的布局主軸，聚焦在剛性需求的網通以及產業趨勢成形的車用電子暨零組件。至於智慧物流、智慧醫療、工業自動化所帶動IPC 需求成長，今年工業電腦台廠業者，整體營收有望呈現雙位數的增長幅度。

除此之外，若無族群性、屬於個股表現的績優股，籌碼面可追蹤資減券增法人買，軋空動能有望延續。

若個股屬於資券同增法人買，顯示市場交投熱絡，可依循短期均線轉折時順勢操作。