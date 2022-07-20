國安基金與金管會7月中救市原因找到了。國泰金控20日公布7月國民經濟信心調查結果，7月有52.9％的受訪者看跌未來半年的台股走勢，是2020年4月之後、27個月來看跌者首度過半，同時間，從2020年6月以來，一直維持台股投資正意願的庶民風險偏好指數，由6月的2.2，7月急降到14.3，僅19.3％的受訪者有意此時進場投資，創42個月新低。

同時，國泰金7月亦針對台股走勢進行調查，有高達47.3％的受訪者估台股下半年衝不破17,000點大關，更有47.3％者認為下半年會跌破14,500點。

國泰金控的國民經濟信心調查是在7月1日到7日間，對集團客戶發出電子問卷，當時台股正好跌破14,000點大關，嚴重衝擊庶民信心，投資人信心創三年多的新低點，小股民維持二年多「富貴險中求」的強烈意願消失，台股重大支撐力道減少，莫怪國安基金會在7月12日突然決定要進場，金管會則是7月14日祭出擴大信用交易抵交差額的擔保單範圍，減輕投資人被斷頭追繳保證金的壓力。

據國泰金調查，7月看升未來半年台股的受訪者為22.4％，是2020年3月之後、即新冠肺炎蔓延全球後的新低點，看跌者則是高達52.9％，因此股票投資指數由6月-1.6亦急降到-30.5，指數是25個月的新低點。

至於庶民投資台股指數，從2020年6月一直是「正樂觀」，維持長達25個月，創國泰金2010年3月開啟國民經濟信心調查以來，最長時間的台股投資正樂觀，亦代表散戶投資力量，但此指數亦在7月急速轉為-14.3，結束正樂觀之外，亦創下2018年11月之後，即44個月的新低點。