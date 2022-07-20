YouTuber愛莉莎莎頻道以韓國文化起家，拍攝主題涉足流行時尚、好物分享、日常生活等，不時透露出日本YouTuber三原有「友達以上，戀人未滿」的關係。日前三原的好兄弟一樹找愛莉莎莎合作，假扮情侶惡整剛從日本回來的三原，沒想到三原直接生氣離開，把愛莉莎莎嚇哭。

當天，三原和搭檔Jun得知一樹和愛莉莎莎戀愛的消息後，兩人沉默許久，一樹表示要和愛莉莎莎開情侶頻道，三原聽完後，話語帶著醋意對愛莉莎莎說「我沒有辦法接受」，場面一度相當尷尬，最後更憤而離席。

愛莉莎莎眼見狀況不對，連忙去道歉，還被三原將手甩開，沒想到三原回來時，竟手捧著蛋糕祝愛莉莎莎生日快樂，愛莉莎莎才發現反倒被整，直接嚇得大哭氣喊「我竟然被騙了半年，為甚麼是我被整」，一樹也馬上道歉表示「因為你反應很好」。

愛莉莎莎假裝與一樹交往，但沒想到反被三原整。(圖/愛莉莎莎IG、三原IG)

影片曝光後，網友紛紛稱讚這次企劃相當精采，留言表示「看鋪梗鋪半年，一樹跟三原演技也太厲害了吧，完全沒想到是莎莎被整！」、「這集我姨母笑看完」、「三原跟莎莎好配啊，希望你們真的在一起」！