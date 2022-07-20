國一防撞車被追撞 疑似輔助駕駛系統惹的禍

國道一號南下苗栗三義到台中后里段，昨天發生追撞車禍，32歲的張姓男子駕駛一輛休旅車，從後撞內側車道施工的防撞車；休旅車再反彈到中線車道逆向停止，車頭嚴重毀損，駕駛受傷送醫。警方初步研判，疑是駕駛開啟自動輔助駕駛，未注意車前狀況；真正肇事原因仍待調查釐清。

國道公路警察局指出，現今造車工藝著重人性化與科技結合，許多車輛具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力；但也因為如此，造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意的危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。