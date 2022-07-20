通膨衝擊經濟及資本市場，亦打擊庶民信心，據國泰金控20日公布7月國民經濟信心調查顯示，有57.3％的受訪者預估未來半年經濟景氣會比現在惡化，是2020年4月新冠肺炎全球爆發後的新高，連帶7月認為是買房時機者降到14％，亦是2016年1月之後、即78個月新低點，買房指數亦降到-57.9，五年多的低點。

因通膨問題，各國央行紛紛快速升息，全球經濟成長動能亦出現降溫情況，據國泰金調查，7月民眾對未來半年經濟景氣展望指數由6月的-12.8，急速降至-36.2，對經濟現況指數更是從6月的-48.2走低至-60.7，代表庶民亦感受到經濟景氣惡化，出現憂慮。

之前經濟看好時，民眾對自己的收入增加亦相對有信心，但7月薪資上漲預期指數也從6月0.8轉為-4.9，認為未來收入會減少者破2成，達21.1％，收入預期轉悲觀下，民眾的大額消費意願亦受影響，非耐久財消費意願指數由6月-0.8繼續滑落到-6.9，即代表民間消費動力亦有減弱。

在房市交易房面，7月認為現在不是賣房好時機者升高至49.5％，逼近5成，賣房意願指數從6月-12.2繼續下滑到7月的-17.4，為2021年11月以來新低，買房意願指數亦從6月-53.5走低至-57.9，為近5年低點，代表民眾買賣房意願皆下降。

主計總處估計2022年經濟成長3.91％，通貨膨脹率2.67％，國泰金7月調查結果則顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.68％，低於6月調查的2.83％，70％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3.03％，較6月調查值2.9％上升，92％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中59％民眾則預期通貨膨脹率會高於3％。