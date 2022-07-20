電感龍頭臺慶科（3357）庫藏股發威，實施庫藏股首個交易日，股價跳空開高，開盤9分鐘隨即攻上漲停板，盤中漲停委買單量超過500張，成為被動元件族群中最強勢的一檔個股。

臺慶科於2021年掛牌，掛牌價為119元，隨著電子股第三季旺季不旺趨勢確立，衝擊大盤電子股表現，臺慶科股價跌出百元俱樂部，更跌破掛牌價，公司19日公告將買回1,100張自家股票護盤，為臺慶科掛牌以來首祭庫藏股，也是第二家啟動庫藏股機制的被動元件大廠。

不過公司對第三季看法仍然保守，對旺季效應不敢期待，臺慶科表示，第三季變數仍多，終端客戶庫存調整的壓力仍大，因此不敢預測今年第三季是否優於第二季。

根據臺慶科公告，本次庫藏股買回價位區間為68元～128元，買回股份總金額上限為47.15億元，買回股份占公司已發行股數1.07％，買回期限為即日起至111年9月19日止。