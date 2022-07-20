暑假到來，許多家長紛紛開始安排行程，準備帶孩子們到戶外迎接夏天，而即使是大明星也不例外。經常透過社群媒體與粉絲互動的女星小S（徐熙娣），19日晚間便曬出一系列全家前往南投妖怪村旅行時的照片，親民形象獲得大批網友讚賞。

小S日前結束「第33屆金曲獎」頒獎典禮表演後，便積極投入家庭生活，近日跟著老公許雅鈞及一家大小一同前往南投溪頭妖怪村度假，並在19日特別PO文表示「要離開妖怪村了，全家都很開心！朝下一個目標前進」。而在公開的照片中，小S除了0偽裝又穿著輕便之外，親民的她還特別停下腳步替現場粉絲們簽名，展現超強親和力，讓現場宛如簽名會現場，接著她還PO出多張女兒許老三的搞怪照片，立即引起網友目光。

而當網友稱讚小S很美時，她還加碼自爆當天「沒化妝」，以天生麗質展現巨星光芒，另外也有不少網友詢問怎麼都只放許老三的照片，小S則回覆「二女兒要給她檢查太麻煩！」再次展露出母女間逗趣的互動，還有網友提到大女兒沒現身應該是拍戲去了，其他網友看到小S所回覆的內容後也紛紛留言「姊沒化妝還可以這麼美」、「沒化妝還是這麼美」、「許老三：媽，你又出賣我」、「小梅的帽子也太顯眼，哈」、「怎麼可以連簽名都這麼美」、「哪來那麼漂亮的人」，再度引發話題。