國1北向350.7公里處岡山路段於20日凌晨1時許發生A2交通事故案，圖為被波及的預拌混凝土車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國1北向350.7公里處岡山路段於20日凌晨1時許發生A2交通事故案，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道1號北向350.7公里處岡山路段於20日凌晨1時許發生A2交通事故案，起因是一輛小客車未注意前方狀況，導致撞擊前方車輛，並導致依連串的6車連環車禍。所幸，此車會沒有造成人員死亡，但其中一輛被撞的小客車的女駕駛被測出有酒精反應。

國五大隊表示，當時一輛自小客車（A車）行經岡山路段，行駛在中線車道，疑似未注意車前狀況，閃避不及追撞前方自小客車（B車），兩車皆因衝擊力道過大而順勢撞擊外側護欄，肇停後佔用外側車道及路肩，後方外側車道預拌混凝土車（C車）閃避不及擦撞A車並導致攪拌車車體側翻於路面，而後陸續再有3輛自小客車（D車、E車、F車）皆因閃避不及碰撞上述事故車輛肇事。

此案共造成4人受輕傷，送醫時意識都清醒，A、B車駕駛分別擦挫傷送高雄市健仁醫院診治，另C、D車駕駛2人輕微擦傷未就醫。

國道警察事後對6名駕駛做酒測，其中B車駕駛36歲林女酒測值超過標準涉，嫌公共危險罪，目前仍由岡山分隊持續偵辦中，其他駕駛的酒測值均為零。此事故因現場多處大面積散落物及油漬殘留，經高雄工務段協助於6時22分排除，全線恢復通車。

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