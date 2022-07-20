據央視新聞報導，中歐雙方昨天透過網路視訊會議舉行了第九次中歐經貿高層對話，中國商務部新聞發言人表示，中歐雙方圍繞宏觀經濟、產業鏈供應鏈、貿易與投資、金融合作四個專題，進行了務實、高效、坦誠的討論，交流富有建設性。雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標誌協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成果和共識。

雙方認為，世界政治經濟形勢正在發生深刻變化，健康穩定的中歐關係和中歐經貿關係有利於世界發展與繁榮。雙方願共同努力，認真落實好習近平主席與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席范德賴恩視頻會見以及第23次中國－歐盟領導人會晤達成的重要共識，增進相互理解，推動中歐經貿領域務實合作，以中歐合作的穩定性應對世界經濟形勢的不確定性。

雙方同意共同應對全球經濟面臨的挑戰，維護全球經濟金融市場穩定。雙方將加強宏觀經濟政策溝通協調，在全球糧食和能源安全等領域加大合作，共同促進全球經濟金融穩定。雙方願繼續發揮好中歐宏觀經濟政策對話、中歐財金對話機制的作用。

雙方同意維護全球產業鏈供應鏈穩定。雙方將加強在疫情防控方面的協調合作，努力減少疫情對產業鏈供應鏈的影響。雙方同意共同保障包括中歐班列在內的貿易通道安全暢通，增進產業鏈供應鏈領域溝通交流。雙方歡迎工業和信息化部裝備工業發展中心與歐委會聯合研究中心關於新能源汽車等領域的合作協議取得積極進展，希望盡快簽署相關協議。

雙方同意維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制。雙方歡迎世貿組織第12屆部長級會議取得的各項成果，將共同推動相關成果落到實處，並同意繼續在中歐世貿組織改革聯合工作組下開展對話，就世貿組織改革路線圖及其他重要議題開展討論。

雙方同意為企業創造更好的營商環境。雙方將積極推動貿易和投資自由化便利化，加大相互開放力度，促進公平競爭，保護知識產權，不斷優化營商環境。雙方歡迎《中歐關於深化動物衛生和檢疫事務合作的諒解備忘錄》的簽署，願進一步深化動物衛生、進出口食品安全等領域合作。雙方同意盡快公示第二批中歐地理標誌清單，擴大農產品貿易規模，更好滿足雙方民眾的需求。中方對歐盟近期推出的國際採購工具、外國補貼審查、碳邊境調節機制等貿易政策表示關注，希望歐方審慎出台限制性、歧視性貿易措施。

雙方同意進一步推進金融業雙向開放和監管合作。雙方歡迎符合條件的金融機構到對方市場投資展業。雙方同意加強綠色金融合作，推動《共同分類目錄》的推廣使用及完善。中方歡迎歐方就中國的中央對手方（CCP）監管等效所做出的決定，雙方已就上海清算所的監管合作簽署了諒解備忘錄。中方願積極考慮歐方關於主要歐盟金融機構納入碳減排支持工具的支持範圍、歐盟保險公司單次申請設立一家以上分支機構、在華融資租賃公司跨省經營審批等問題的訴求。