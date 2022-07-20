大陸中新經緯網20日報導，據不完全統計，除上海、湖北、西藏外，大陸28省分已披露2021年城鎮單位就業人員年平均工資，整體看，城鎮非私營單位就業人員平均工資高於城鎮私營單位。2021年大陸城鎮非私營單位就業人員年平均工資為10萬6837元（人民幣，下同，約合新台幣46萬4741元），對比「全國平均線」，北京、天津、浙江、廣東、江蘇、青海6省市平均工資超過全大陸。此外，寧夏、重慶兩區市城鎮非私營單位就業人員年均工資也跨過10萬元關口，分別為10萬5266元、10萬1670元。

分區域看，上述8個「10萬＋」省分中，青海、寧夏、重慶處西部地區，其餘5省分均在東部地區。

北京城鎮非私營單位就業人員(在崗職工、勞務派遣人員及其他就業人員之和)年平均工資暫居第一，達19萬4651元！按行業門類畫分，北京金融業城鎮非私營單位在崗職工平均工資最高，為39萬5402元；資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業位居第二，年平均工資為29萬1864元；文化、體育和娛樂業名列第三，為22萬7040元。

北京金融公司眾多，Wind數據顯示，按證監會行業分類標準，A股現有126家金融公司，北京獨攬22家，數量名列第一，因此吸引大量金融人才。加上2021年金融業行情轉好，金融機構業績回暖，部分證券公司、投資公司薪酬增加，金融業平均工資水漲船高。

值得一提的是，2020年城鎮非私營單位就業人員平均工資前三省分，依次為北京17萬8178元、上海17萬1884元、西藏12萬1005元。截至目前，上海僅公布2021年全口徑城鎮單位就業人員平均工資，為13萬6757元；西藏則尚未公佈相關數據。

對比城鎮私營單位平均工資，北京、廣東、浙江、江蘇、天津、福建、海南7 省分就業人員2021年平均工資超6萬元，即月均工資超5000元。分區域看，上述7省分均在東部地區。

北京城鎮私營單位從業人員以10萬0011元的年平均工資水準暫居第一，約合8334.25元／月；其次為廣東，以7萬3231元／年暫居第二，約合6102.58元／月；浙江緊隨其後，年均6萬9228元，約合5769元／月。

以廣東省為例，分行業門類看，年平均工資最高的分別是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業14萬0251元，金融業13萬3540元，科學研究和技術服務業8萬6978元；從增長速度看，年平均工資增速最高的三個行業門類依次為採礦業，金融業和電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，分別增長35.6％、24.9％和17.8％。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍日前解讀指出，隨著資訊化發展，近幾年資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業工資水準與增速一直維持在較高水準，加之疫情防控需要，線上消費需求旺盛，帶動了互聯網和相關服務行業平均工資的增長。