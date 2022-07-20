新北市勞工局21日上午10時至下午2時，將在新北市三重體育館1樓舉辦大型徵才活動，現場邀請南亞塑膠、型態同步科技、晶華國際酒店、先構技術研發、欣興電子、寶雅、太平洋崇光百貨、王座、星巴克、瓦城、星聚點、光泉牧場等42家廠商共襄盛舉，提供2034個工作機會，其中近600個是兼職職缺，歡迎有求職、轉職需求的民眾前往參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，此次大型徵才，科技製造業占3成3、零售量販業2成4、旅宿餐飲業及一般服務業也有2成1的比例。夏季及暑假到來，再加上國旅補助開跑，讓旅宿業迎接龐大旅遊消費商機的旺季，旅宿餐飲業中雲雀國際、食趣國際紛紛開出破百職缺，顯示廠商也看好這波疫情趨緩後的暑假出遊需求。

待遇方面，科技製造業如南亞塑膠基層操作員、臺灣永光化學技術工程師薪資皆有40K起；餐飲業中鑫鼎王餐飲的廚務長薪資上看43.5K，雲雀國際外場儲備幹部及軒饌廚坊儲備幹部薪資最高可達38K。另外兼職職缺近600個，星聚點夜班外場人員時薪240元。

此外，活動現場設有青年就業服務專區，對初次尋職、非典型勞動及期望能斜槓兼職青年，提供諮詢管道協助釐清職涯方向，找到適合的工作。亦有中高齡者及婦女之就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務。