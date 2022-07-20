世界各國都邁向「與病毒共存」的防疫政策，各國已經將專注力轉至如何在後疫情時代的開放以及經濟復甦，但我國目前仍處於半鎖國狀態。時代力量立委指出，中央應檢討嚴格的邊境防疫是否已經過時，且應該繼續維持與病毒共存的政策，並準備好BA.4 BA.5進入社區時的防疫計畫。

立委王婉諭表示，她上月出訪歐洲，在丹麥、瑞士等國，在路上戴口罩的人已經非常少，邊境移動也大幅度放鬆，機場也恢復熱絡，逐漸回歸到疫情前的常態。她認為，盡速的回歸常態，才有可能掌握到後疫情時代的先機。另對於彭博將我國的防疫韌性排名倒數第二，王婉諭也說，防疫韌性是將防疫與經濟做結合，嚴格的邊境措施變成我們的劣勢。她指出，目前本土的確診案例比外國入境還高，應該回頭檢討是否符合科學防疫的原則。

新北市議員參選人彭盛韶表示，7月1號時指揮中心宣傳台灣的每百萬人染疫死亡數僅277人，在主要疫情國家是最低的，但過了半個月的時間，台灣的每百萬人染疫死亡數達366人，已經高於亞洲的平均308人，也遠高於日本、新加坡還高。顯示我們的防疫政策有許多部份需要審視與檢討。

立委邱顯智說，目前BA.4與BA.5的變種又在國際間爆發新一波疫情，且有研究指出，BA.4與BA.5可能造成突破感染，不管是疫苗的突破性感染或是二次感染的情形發生。但他也說明，目前根據國外研究，兩種變體的染疫狀況跟Omicron類似，顯示指揮中心還是可以往與病毒共存、回歸生活常態的大原則前進。

邱顯智也督促中央應做好準備，觀察國外的疫情狀況，做好醫療系統的應變準備，一旦疫情升溫，可以立即展開應對；且政府也需持續追蹤、追加採購國外各大藥廠持續開發的次世代疫苗，避免去年疫苗不夠的情形再次發生。