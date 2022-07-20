蔡英文總統今天表示，去年臺灣和新南向國家的貿易額創下1490億美元的歷史新高。接下來，政府將持續強化投資保障協定安全網，並協助廠商轉型升級與人才培訓，也會持續跟美國、以及印太地區國家加強合作，協助海外臺商的發展，以擴大臺灣對外經貿布局。

蔡英文總統今（20）日上午以錄影方式為《工商時報》舉辦的「2022百年巨變 黃金東協」論壇致詞表示，現在，面對後疫情時代的挑戰，如何在快速變動的局勢中，精準掌握國際市場的脈動，這是一項非常重要的議題，也讓今天的論壇格外具有意義。

她說，政府從2016年開始，推動新南向政策，提升臺灣經濟的多元布局。過去幾年來，疫情雖然對全球市場造成衝擊，但沒有減緩臺灣和新南向國家的合作腳步。去年，臺灣和新南向國家的貿易額，創下1490億美元的歷史新高，我們也和菲律賓、越南及印度，更新投資保障協定，為臺商朋友，提供更完善的投資環境。

此次論壇也公布「東協臺商1000大企業」調查，蔡英文表示，我們可以看到，業界正加速對新南向國家的投資。接下來，政府也會持續努力，強化投資保障協定安全網，還有協助廠商轉型升級和人才培訓，來加強服務廠商的力道。

她說，就在上個月，臺灣和美國，已經啟動「臺美21世紀貿易倡議」。未來，我們會持續跟美國、以及印太地區國家，加強合作，協助海外臺商的發展，擴大臺灣對外經貿布局。她也期待，有產官學界的支持，能夠共同努力在後疫情時代，為臺灣創造新的發展動能。