圤智雨日前宣布將徵選AV男優，評審包括女星李妍憬及「情色教主」雪碧，近來公開參加海選條件，參賽者必須完成3大挑戰，獲勝者將獲得與AV女優孟若羽拍片機會，不過昨晚(19日)臨時宣布追加規則，其中一項規則疑似在暗酸鄧佳華。

圤智雨日前公開參加海選條件，參賽者當天只能穿內褲，並接受「自我介紹+性經驗問答」、「香蕉尺度測量（由李妍瑾+雪碧幫你測喔）」以及「十秒空幹測驗」等考驗，優勝者會在8月20日前拍謎片，合作女優為有「F級楊丞琳」封號的孟若羽，雖然考驗相當多，但瞬間湧入400多人報名，圤智雨也在臉書針對最多人詢問的問題做出解答，也不忘提醒所有人：「此活動只有一場，結束後會幫別的片商弄女優海選，所以請把握機會」。

男優海選追加規則 突然想到最重要的一點要跟參賽者說 那就是活動當天，各位男士們下面的毛要剃喔 請活動前自行看是要蜜蠟除毛還是拔或刮 還有要洗乾淨 跟某暴牙ㄧ樣不洗太臭的話也淘汰 以上 我是圤智雨，中午吃滿漢大餐泡麵加無糖綠少冰 由戲引子 圤智雨發佈於 2022年7月19日 星期二

不過昨晚圤智雨臨時追加規則，他表示活動當天參加者體毛不僅要剃乾淨，而且一定要洗乾淨，接著指出，跟某暴牙一樣不洗太臭的話，淘汰」，似乎在暗酸之前合作過《華根初上》的網紅鄧佳華，對此，網友紛紛留言詢問：「某暴牙一樣不洗太臭....你為什麼知道」、「等等，所以現場會聞」，圤智雨則一一回覆：「我怎麼會不知道」、「不會聞」。

不過由於雪碧近來健康狀況亮起紅燈，圤智雨透評審得要換人，目前鎖定的對象是郭鬼鬼 ，只不過對方尚未對此事做出回應。