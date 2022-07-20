衝撞事故發生後，化學槽車左前輪爆胎、右側車身受損。(民眾提供)

曳引車左前車頭和車身也嚴重受損。(民眾提供)

台61線西濱快速道路台中清水段，今天清晨發生驚險車禍！一輛陳姓男子駕駛的化學槽車，疑因爆胎失控撞上在外車道載怪手重機具的曳引車。警方指出，意外發生後，兩名駕駛都受傷、車頭受損，交通一度受阻；警方立馬到場將傷者送醫，並進行障礙排除，肇事原因正由警方調查中。

警方調查，今天清晨3時32分，陳姓男子駕駛的一輛化學槽車空車，行經西濱快速道路清水區南下路段，從大甲沿西濱快速道路南下內車道往梧棲方向行駛，疑因化學槽車左前輪爆胎後失控，偏外車道與39歲謝姓男子駕駛的曳引車，同行方向行駛外車道時發生擦撞。

警方指出，衝撞事故發生後，化學槽車左前輪爆胎、右側車身受損，曳引車左前車頭和車身也嚴重受損；陳、謝兩名駕駛都有多處擦傷，立馬送往梧棲童醫院治療，今天上午兩人都已出院，警方針對二人進行酒測，均無酒精反應。

清水警分局員警迅速到場處理，現場車輛占用外側車道，內側可通行；整起交通事故於清晨4時20分，暫時全線封閉進行拖吊，5時10分車輛拖離現場，車流恢復正常。警方提醒用路人行經西濱宜減速慢行，並注意行車安全。