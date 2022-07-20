1名網友於臉書轉發一段網傳影片，畫面中可見1輛宅配車因為未將側車門關好，車門突打開刮壞路旁轎車，更撞斷該車輛後照鏡，宅配車駕駛直到闖完禍，才將車輛緩慢停下，影片曝光後，網友們直呼：「這個月做白工了」、「完了，完了，這下賠死了」、「花錢買教訓」。

宅配駕駛側車門沒關，刮傷旁邊車輛又撞壞該車輛後照鏡，苦主留言慶幸：「幸好BMW移走了」。（圖／《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》）

原PO於臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》以「碰，買單」轉載1則網傳影片，1輛宅配車行徑台南市南區某民宅巷弄時，因側門沒關好，刮傷停在民宅前的轎車，還將轎車後照鏡撞斷後又掃到前方重機，而肇事駕駛直到闖禍完才發現自己賠慘了，該影片曝光後，也意外釣出苦主回覆，車主表示還好當時他已先將另1台停在家門前的BMW移走，否則損失更慘，已和肇事宅配駕駛簽約和解，感謝網友們關心。

影片曝光後，網友們紛紛留言消遣：「應注意而未注意，花錢買教訓」、「再不關好側門啊」、「這太誇張了！轉彎不用看後照鏡的？都沒有看到沒有門沒關嗎」、「真的慘了，撞轎車還好，撞到重機有得賠了」、「後照鏡是裝飾品」、「這個月做白工了，希望能負起責任」。

也有網友表示：「職業駕駛的通病 忘記關門、後斗忘記收、以為頭過身過、懶得綁好貨物、把貨車當戰車橫衝直撞、忘記確認死角等」、「第一黑貓沒關門有問題，第二巷子那麼窄還硬要停自家門口也有問題」、還有人笑說：「可以把它改一下歌詞， 完了，完了，完了，這下賠死了，真的賠死了，這下真的，真的，賠死了」。