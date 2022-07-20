光學和電子技術廠光程研創（Artilux）宣布攜手半導體雷射器領導廠II-VI公司，共同展示新一代3D感測攝影機，提供更寬廣的偵測範圍和更高的成像解析度，大幅增強感測效能，優化元宇宙生態圈的使用者體驗，在消費性及車用市場實現更廣泛多元的深度感測應用。

市場對元宇宙基礎架構投資持續蓬勃發展，驅動感測器需求成長，協助用戶實現更逼真和身歷其境的虛擬體驗。II-VI與光程研創結合在磷化銦（InP）半導體雷射器及鍺矽（GeSi）感測器陣列的專有技術優勢，共同推出新世代微型3D感測攝影機，明顯擁有更優越效能。

II-VI提供高度整合的短波紅外光（SWIR）發光模組，內含InP邊緣發射雷射器，可提供最高2W的輸出功率和光學擴散器，採用表面貼裝技術（SMT）製程的封裝，帶來低成本和高品質的組裝。

而光程研創的攝影機特點，為搭載高頻寬和高量子效率的鍺矽SWIR感測器陣列，建立於具高度擴展性的CMOS技術平台上。相較市場多運作於940nm波段的3D感測攝影機，雙方推出能運作於短波紅外線1380nm波段的新世代微型3D感測攝影機。

II-VI公司光電器件與模組事業處資深副總裁Julie Sheridan Eng表示，與近紅外光（NIR）波長相比，波長較長的短波紅外光能揭露更多的物質材料細節，以及提供更佳的對比度，特別是在戶外環境中。

Julie Sheridan Eng指出，大氣在1380nm波段比在940nm吸收更多太陽光，可減少背景光雜訊干擾、大幅改善信噪比，使攝影機能提供更長的偵測距離和更高的成像解析度，可用更強的明亮度照射場景，在獲得絕佳效能同時維護人眼安全。

光程研創共同創辦人暨技術長Neil Na表示，此款微型SWIR 3D感測攝影機可無縫整合至下一代消費性裝置中，包括無數正為擴增實境、混合實境和虛擬實境等應用所開發的裝置，共同展示能讓元宇宙逐步普及且融入娛樂及工作場所的關鍵能力。