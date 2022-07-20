2020年俄羅斯與土耳其舉行元首峰會時，普丁曾讓土耳其總統艾爾段苦等2分鐘才引導艾爾段進入會場，昨（19）日艾爾段上演「甜蜜復仇」，讓普丁苦等50秒才進入會場，畫面顯示普丁站立原地苦等時顯得相當焦躁、表情窘迫，有記者揶揄：「艾爾段這回合勝。」

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner）報導，俄羅斯總統普丁昨日前往伊朗，與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）舉行峰會，討論敘利亞和平進程，普丁也另外與艾爾段舉行峰會，討論如何解決烏克蘭穀物出口的問題。

不過這場土俄峰會開始前就先上演一段外交插曲，艾爾段讓普丁苦等約50秒才走進會場。畫面顯示普丁走進會場站定後先看了看門口，發現艾爾段還沒來，於是又看看桌上的物品，約10秒後他似乎愈來愈不耐煩，雖然雙手交叉在腹部，但是雙腳卻不斷移動、換邊站，眼神也開始飄向其他地方，包括地板、前方，嘴巴也不停蠕動，特寫鏡頭更顯示他的表情愈顯不耐、焦躁。

影片最後艾爾段終於進入會場，《華盛頓觀察家報》描述，當看到艾爾段進來後，普丁先是「聳了聳肩」，之後硬擠出「假笑」上前與艾爾段握手。

將近1分鐘的等待影片引發不少外媒記者關注，阿聯《國家報》（The National）記者卡菈姆（Joyce Karam）發布推文形容是艾爾段的「甜蜜復仇」，因為2020年普丁也羞辱艾爾段，讓他在峰會前苦等2分鐘。

p.s. Not a small thing that video is shot with close ups on Putin’s face by Turkey’s Gov news agency Anadolu (AA) — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022

根據「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）報導，2020年3月艾爾段前往莫斯科與普丁舉行峰會前，普丁讓艾爾段及土國代表團在會場外等了足足2分鐘，當時畫面顯示，土國代表團一行人在大廳苦等，艾爾段表情愈來愈嚴肅、凝重，最後乾脆直接在大廳旁的椅子就座，不久後才被引導進入會場。

俄羅斯總統普丁曾在2020年讓土耳其總統艾爾段等一行人苦等2分鐘。

獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）總編輯索魯（Ragıp Soylu）發布推文揶揄：「看起來艾爾段在這回合的等待比賽中贏了。」烏克蘭女權人士謝芙岑柯（Inna Shevchenko）則譏笑普丁被艾爾段「羞辱」等待，然後還要笑著和他握手。

Seems like Erdogan has won this turn of waiting game pic.twitter.com/8t9Nj50nPr — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 19, 2022

Putin had to wait humiliatingly for Erdogan... and then smile and shake his hand.



Meanwhile, in Turkey they produce and sell #Bayraktars that assist Ukrainians in destroying the Russian occupiers.



“Everything is going according to plan”



pic.twitter.com/w1TYypdDU8 — inna shevchenko (@femeninna) July 19, 2022

卡菈姆則總結，2022年很多局面都扭轉了，她還特別提到，普丁窘臉等待的特寫畫面是土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）拍攝的。