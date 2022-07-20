仁新(6696)今(20)日代子公司Belite公告，用於治療斯特格病變(STGD1)口服候選新藥LBS-008繼向中國大陸遞交三期臨床試驗申請後，已向美FDA遞交三期臨床試驗申請，積極搶攻全球前二大醫藥市場，鑒於LBS-008已獲FDA授與快速審查認定(Fast Track Designation)，將有利於加速未來申請美國藥證之時程。

仁新董事長林雨新表示，由於STGD1二期臨床的數據正面，我們已啟動其全球三期臨床，加快臨床開發速度以早日為STGD1和乾性黃斑部病變患者(乾性AMD_帶來治療方法。

仁新表示，STGD1一b/二期臨床試驗之二期部份六個月數據顯示，13位受試者中，有8位至少一眼的視力有所改善，其中2位病患的雙眼視力均獲得改善；此外，僅一位受試者出現視網膜萎縮(Definitely Decreased AutoFluorescence，簡稱DDAF）。

STGD1與乾性AMD皆會嚴重損害視力，迄今尚無核准的藥物，存在巨大的未滿足醫療需求。近期美國投行發布針對Belite的研究報告指出，單以斯特格病變的價值推估，給予Belite每股57美元的目標價，約16億美元的市值，報告中更指出，乾性AMD方面，單美國市場Belite即具備額外23億美元的市值增值空間，及全球非美國市場額外330億美元的增值空間。而事實上，Belite自於那斯達克掛牌二個月以來，美國資本市場就已經給予Belite逾10億美元市值的新創企業獨角獸評價，Belite也成為台灣生技公司仁新醫藥所孕育的首隻獨角獸。Belite將持續推進斯特格病變二期臨床及全球三期臨床試驗外，也預計在今年展開乾性AMD二/三期臨床試驗。