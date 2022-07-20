日本讀賣新聞今天報導，多位日本政府相關人士透露，日本政府已進入最終協調階段，預計9月27日在東京都日本武道館為已故前首相安倍晉三舉行「國葬」。

目前已知這項決定最快將於22日內閣會議定案。9月27日是週二，日本政府目前傾向學校及政府單位等當天不放假。

安倍8日在奈良市街頭演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。

這次將是日本政府自二次大戰結束後，第2次為曾任首相者舉辦國葬，前一次是1967年為前首相吉田茂舉辦。國葬費用全數由中央政府負責。

首相岸田文雄在7月14日的記者會上說，創日本首相最長任期紀錄的安倍，不論在內政或外交方面的功績都獲得評價，將在秋天為安倍舉行國葬。日本政府隨即以暫訂9月舉行國葬，持續就可能日程進行協調。

預料這次國葬將有來自海外各國領袖級政要參加，岸田7月19日在自民黨一級主管會議上說，基於安倍遭槍擊事件，將再度就維安警備進行檢視及強化，「預料也將有很多弔唁外交的機會，要確實進行相關準備」。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1110720