臉書網友留言。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜洩底？競總記者會上台秒落跑 綠營主持人看傻眼

民進黨立委高嘉瑜出任同黨台北市長參選人陳時中「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」，她昨（19）日出席競總成立大會被主持人唱名時，「飛速」衝上台一鞠躬後即蹦跳下台，前後僅約3秒，引發爭議。高嘉瑜事後在臉書解釋，因要趕赴宜蘭公祭才提前離場，眼見輿論仍難平息，再秀出LINE截圖佐證，但不少網友仍認為，她顯然不看好綠營會勝選，更有人諷刺「船要沉了」。

高嘉瑜昨日出席陳時中競選總部成立大會，在主持人林楚茵唱名競選總部成員上台站定位後，竟用飛速衝上台，迅速向台下一鞠躬後就轉身跳下台，身影如兔子蹦蹦跳跳般，全程約莫僅花3秒，堪稱「3秒大脫逃」。高嘉瑜的舉動讓現場同志一度看傻眼，何志偉不斷轉頭張望，更一直用手比自己身邊的空位；林楚茵也立刻回頭，往高「脫逃」的方向查看；莊瑞雄也忍不住回頭瞄一眼，才繼續主持工作。

對此，高嘉瑜在臉書發文解釋，因很早就安排昨上午11點參加朋友父親在宜蘭的公祭，故前一晚臨時接到隔天早上10點陳時中記者會行程時非常緊張，很怕來不及，所幸競選團隊體諒，讓她提早離場；雖趕到宜蘭已11點半，但好在還來得及捻香致意，高並寫道：「緊湊的行程中看到宜蘭沿途療癒的風景，真是可以短暫忘記城市中的喧擾。」

看完高嘉瑜的解釋，仍有許多網友表示不諒解，她因此再po出LINE對話結圖佐證，內容可見，高前一晚7時許接到行程後，就表示：「我會去，但最晚10:10要離開，趕到宜蘭。」對方則回應：「已向競選辦回覆。委員9:50以前抵達，然後跟拜拜的行程至10:10，就能離開。」

這則臉書貼文湧入約420則留言，雖然部分人相信高嘉瑜的說詞並表達支持，但也有不少人認為：「高嘉瑜以前就喊蔣萬安是『未來市長』了，可見根本不認為民進黨這一仗會打贏」、「如果沒有上面的壓力，妳真的支持他嗎」、「呵呵，船要沉了」、「希望可以再現經典的一幕：眼球運動」、「不甘願就不要去，徹底失望」、「繼續挑戰團結的綠色選民，妳會從立委變素人」、「成事不足，敗事有瑜」。