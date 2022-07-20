26歲TVB旗下女星陳嘉慧（Erica）外型甜美清純，代表作是電視劇：《迷網》、《愛上我的衰神》，她僅靠4年時間就從配角演到女主角，被視為「極速上位」。原本穿著保守的她，近日突然曬出自己穿比基尼的辣照，乍看之下還以為她右胸走光激凸，原來只是布料剪裁設計造成的錯覺。

陳嘉慧的父母在她小的時候於日本經營鐵板燒餐廳，留她和二姊在香港念書生活，2016年夏天陳嘉慧因緣際會當上TVB的臨時演員客串《溏心風暴3》，之後對成為藝人有了興趣，隔年錄取TVB藝員訓練班，畢業後正式加入電視台。

陳嘉慧出道4年後就如願成為電視劇女主角，拍攝《愛上我的衰神》時傳出和前唱跳男團BOP天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）擦出火花，兩人被網友抓包常藉發歌曲在網上隔空傳情，又常曬出在一樣地點的照片，但兩人疑似為了事業都沒有公開證實，而陳嘉慧的身價也水漲船高，獲得電視台力捧，電視劇一檔接一檔的接，知名度也上升。

因此，陳嘉慧與戴祖儀、游嘉欣被共同封為「TVB新世代小花」，近日更被點名一起參與演出電視劇《回歸》，有別於其他小花，先前陳嘉慧在社群網站上曬美照總是包緊緊，參加典禮時也極少走性感風，近日她突然「解封」在IG寫上：「醫生溫馨提示～吸收太陽可以增強免疫力，我們一起曬太陽啦」，照片中可見她中空比基尼上身，大秀東西半球，可能是布料剪裁，一度有激凸錯覺，引來粉絲暴動說：「神級正」、「流鼻血啦」、「是男朋友拍的嗎」、「I can't breathe, help!」。