有「小飛俠」之稱的劉錚球技精湛，在亞洲盃籃賽開局戰一人狂拿29分，除了在籃球場上表現亮眼，私下的感情生活似乎也相當精彩，日前被拍到與女星夏乙薇在街頭親密勾手、摟腰，兩人還被直擊一起進飯店，針對兩人關係，夏乙薇也對外回應了。

模特兒出身的夏乙薇擁有甜美臉蛋，和168公分、D級上圍的好身材，活躍於綜藝節目的她，則被拍到疑似戀愛ING，根據《鏡週刊》報導，夏乙薇和劉錚被拍到現身街頭，雙方有說有笑，不只親密勾手、互相摟腰，還像情侶般並肩而坐吃飯，看起來像是正處熱戀期。

夏乙薇和劉錚還被拍到進入自助洗衣店，忙著洗衣的兩人雖然手忙腳亂，但仍甜蜜合作完成情侶日常，之後開車進飯店。針對兩人關係，夏乙薇經紀人則表示：「目前就是朋友而已」，並強調公司不會過問藝人的私生活。

夏乙薇原藝名是林餅乾，模特兒出身的她，不論是外型和身材當相當亮眼，夏乙薇平時也不吝嗇展現好身材，在她日前曬出的泡湯中，還被閨密Lala（蘇心甯）抓包沒穿泳褲，夏乙薇也坦承不諱，還表示：「我不是故意的」，若隱若現的泡湯照更是惹人無限遐想。