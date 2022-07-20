國內昨新增2萬6779例新冠本土個案，宣布鬆綁口罩措施，即日起騎機車、腳踏車、在戶外空曠處工作，甚至散步都免戴口罩，不過感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，國內剛開始出現Omicron BA.5變異株個案，規模會多大難預測，現在卻鬆綁戴口罩，有點可惜。

截至目前Omicron BA.4、 BA.5變異株國內累計檢出370例，還有7例BA.5本土個案，但由於單日新增確診人數降至2萬上下，指揮中心昨宣布，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，即起鬆綁騎機車、腳踏車以及於空曠處從事戶外工作者等3類人，可以免戴口罩，指揮官王必勝還補充，散步算是運動的一種，也可以免戴口罩。

根據《聯合新聞網》報導，黃立民認為全台現在才剛開始BA.5變異株的疫情，且規模多大難預測，這時卻放掉「口罩」這最簡單的防疫工具，實在有點可惜， 建議繼續維持戴口罩措施會比較好。

其實早在6月初黃立民就已提醒，短期還不適合鬆綁口罩政策，除了新冠肺炎外，秋冬流感季節也將緊接而來，如果要放寬，明年會比較適合。日前指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也指出，BA.4、BA.5變異株已占我國境外移入病毒株9成，8、9月可能會進入社區大流行。