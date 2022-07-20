嘉義縣大林鎮一家工程行的余姓負責人，積欠3年的營業稅、牌照稅、燃料費及交通罰鍰等共56件、共約65萬元，屢經催繳卻置之不理，行政執行署嘉義分署強制執行拖吊他所有的21噸砂石車，他隨即繳付40萬元，剩餘25萬元辦理分期繳納。

行政執行署嘉義分署表示，余男開設工程行經營砂石車業，在高速公路被查獲超載罰鍰、違反交通規則被裁罰等共29件、15萬1000元，此外，營業稅、牌照稅、燃料費及ETC罰鍰等稅費都未繳納，2019年起被嘉義縣財稅局陸續移送執行。

余男經通知後，曾2次到案說明，請求分期繳納，但並未繳納，因而展開執行追查扣車，日前嘉義縣財稅局人員以車牌辨識器，查獲余男所有的21噸砂石車停放在大林鎮的一處空地，嘉義分署立即派員前往查封，拖吊至保管場。

嘉義分署指出，余男獲知砂石車被查扣，隨即提出清償計畫，擔心生財工具若遭拍賣將影響生計，趕緊籌錢，7月12日、15日共繳納40萬元，並提出擔保辦理餘款25萬元分期繳納獲准，該署將該車交還保管。