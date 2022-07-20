「天津政務資訊發布」微信公眾號20日通報，天津市北辰區天穆鎮一上世紀80年代建成投入使用的老舊危樓19日7時15分許，發生燃氣爆燃，造成樓體受損，民眾被困。事故已共造成1人死亡，12人受傷，傷者均無生命危險，3名失聯人員的搜救正在緊張進行。

事發後，天津市委書記李鴻忠，市委副書記、市長張工第一時間趕到事故現場，要求全力組織專業力量和專業設備開展救援，爭分奪秒、千方百計組織搜救，絕不放棄搶救生命的任何希望，不惜一切代價，全力做好傷患救治工作。

事故現場，市區兩級消防、應急、公安、城管、衛健、電力等部門緊張有序開展人員搜救、醫療救治、生活保障等各項應急處置工作。經過艱苦奮戰，19日12時40分，消防戰鬥員從事故坍塌現場成功救出第一名受困群眾；17時40分，又有一人被救出，生命體徵微弱，經送醫院搶救無效死亡。經過全力搶修，涉燃氣爆燃事故社區有序恢復供電，分批恢復供氣。

截至發稿時，事故共造成1人死亡，12人受傷，傷者均無生命危險，3名失聯人員的搜救正在緊張進行。