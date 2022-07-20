為振興台南各個市場買氣，台南市推「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」活動，連續近百場促銷活動自6月11日起開跑，總計上百場的市場夜市券將發送2萬張，若每人消費200元，估計可創造市場消費額400萬元以上的經濟效益。台南市長黃偉哲20日一早，快閃最厲害的北區開元市場，分送400張50元抵用券給消費者，鼓勵市民透早逛傳統市場就有好康可拿。

開元市場歷史悠久，因位於開元寺旁而得名，是周邊社區重要的民生補給站。市場內業種多元，商品種類齊全，目前約有130個攤位，可滿足消費者一次購足的需求，婆婆媽媽能來這裡聊天，又能買到現撈的漁貨、溫體豬肉及現摘蔬果，一舉數得。市場內有手扶梯、電梯、貨梯，又設有停車場，提供攤商貨品補給及消費者採購的便利性。

黃偉哲表示，受到疫情的波及，各行各業都受到影響，但傳統市場有溫暖的人情，和新鮮的蔬果魚肉，歡迎大家到傳統市場消費，他也提醒民眾，領到抵用券不能帶回家存起來，要趕緊在開元市場消費才行。

台南市市場處長陳豪吉說，「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」活動，每波快閃大約6~7個公、民營市場及夜市，消費滿200元就送快閃好禮，或買2攤送市場夜市券50元，或是通關秘語等行銷方式進行。快閃活動將舉辦上百場，預計市場夜市券將發送2萬張，若算上每人消費額200元，估計可創造市場消費額400萬元以上的經濟效益。(記者張雅雲/台南報導)