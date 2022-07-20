今年30歲的香港男星韓亞光(韓子亮)，當年以偶像歌手身分出道，外型俊俏，不料進入演藝圈沒多久即爆出醜聞，對某男同志仙人跳勒索入獄，出獄後改名復出，如今驚爆韓亞光凌晨突吐血並陷入昏迷，被緊急送醫搶救，疑似輕生所幸救回，但病情不輕，得住院10天。

據《星島日報》報導，韓亞光17日凌晨睡覺時，被發現突然吐血並意識不清緊急送醫，過程中昏迷超過1小時，所幸經搶救後撿回一命，醫院幫他進一步照X光檢查，發現他食道穿孔，原因不明，雖經治療後脫離危險期，但病況不輕，需住院至少10天，昨晚他親自上網報平安，表示：「醒來才知沒有生命危險」。

由於韓亞光吐血送醫事出突然，加上過去風波不斷，因此被猜測可能是想不開，但他本人否認，強調不是尋死，解釋應該是誤吃到刺激性食物才導致食道穿孔，氣若游絲稱自己絕對不會輕生。

事實上，韓亞光出道以來屢屢爆出醜聞，更因此改過名字數回，鬧得最嚴重的一次，是21歲時爆出對某男同志仙人跳，他透過同志交友網站邀了一名餐廳服務生到家裡，赤裸上身在房內假裝自己身體不適，請對方幫他按摩，對方在不敵誘惑下跟韓亞光發生了肛交行為。

隔天韓亞光夥同女友人對其勒索，稱母親在家中安裝了針孔攝影機，拍下他們上床的影片，還說自己未滿20歲，兩人發生關係屬違法行為，因此跟該男索討25萬港幣(約100萬元台幣)，遭對方報警處理，警方沒在韓亞光家搜到他說的性愛影片，韓亞光之後被告上法庭，圈內友人高皓正還出面替他求情，表示他是因為喪父之痛，才會一時放縱犯案，但法官仍怒判他26個月，該事件當時鬧得沸沸揚揚，韓亞光則在服完刑後改名復出。

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