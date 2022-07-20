20日有消息傳出，馬來西亞航空(Malaysia Airlines)即將與空中巴士達成採購A330neos協議。在有了新飛機之後，馬航也可順利汰換總數約21架，較早期A330機隊。

早在6月時，馬航就希望最慢在7月中下旬時，能拍板定案這項舊機更換計畫。當時，馬航曾短暫賣過關子，沒馬上透露要從空巴或國際租賃業者獲取新機，好替換自己現有的15架A330-300以及6架A330-200。

除了A330外，馬航機隊中也有歐洲空巴的A350飛機。本來這家亞洲大型航空公司，在2017年時曾與美國波音簽訂過購買787飛機的非正式臨時合約。不過，此事最後還是無疾而終。

航空業界透露，其實馬航已相中A330neo，若無意外的話將與空巴簽約。不過，馬航官方發言系統20日卻表示，還在舉旗不定中，尚未最後定奪。空巴則是沒立即回應此消息。

為建立避免傷害地球的環保機隊，馬來西亞航空在新冠疫情之前，就一直傳出早已虧損多年。另外，在當地抗疫規定鬆綁，加上陸續開放邊境後，馬航也表示，從2021年10月迄今，公司都是現金流入大於流出情況。