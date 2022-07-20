繼公平會上周五有條件通過超市全聯併購大潤發後，統一集團馬上跟進，昨日深夜宣布統一、統一超以290億元台幣吃下家樂福台灣60%股權，完全掌握100%股權，此事引起網友熱烈討論。有人感嘆賣場選擇越來越少，也有人說以後要買便宜貨大概只剩下好市多（Costco）了，加上退貨條件寬鬆，部分科技產品例如蘋果更享有90天鑑賞期，根本把競爭對手打趴。

網友紛紛表示「三強鼎立？好市多在旁邊笑」、「反正只會去好市多，好市多的車尾燈都看不到」、「剩下好市多可以去而已」、「好市多表示：你們輪流爭老二」、「選擇越少，價格任人宰殺，可憐鬼島人民」、「還好costco是反過來把台灣整個吃下，不然台灣消費者就慘了，統一整個缺乏競爭對手」、「好市多沒對手啊，光是蘋果90天鑑賞期沒有對手敢跟」、「真的完蛋，全部統一價，只能買貴了」；也有網友大酸「外商都不要台灣了」、「外商跑光光了，果然鬼島」。

好市多可以說是「台灣人最愛逛的美式賣場」， 美國零售巨頭好市多在六月底砸下10.5億美元（折合約新台幣310億）買回台灣好市多45％股權，全資擁有好市多台灣事業，背後關鍵在於台灣分店的超驚人獲利，是真正的金雞母，資料顯示，台中店是全球好市多獲利第一名的店王。不過好市多採取會員制，以金星主卡為例，一年會費要繳1350元。

統一集團買下法商手上60%的台灣家樂福股權。此消息激勵今(20)日統一早盤股價大漲逾6%， 一度攻上71.7元，統一超早盤逾2%，股價最高來到290元。