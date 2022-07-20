國內許多外籍移工都以電動自行車做為代步工具，但總會進行大幅改裝。隨著《道路交通管理處罰條例》修法，電動自行車納管，需領牌上路，基隆市社會處20日呼籲雇主及仲介公司協助向移工宣導，應購買及騎乘審驗合格車輛，切勿改裝車輛，以免受罰。

基隆市社會處處長吳挺鋒表示，截至5月，基隆市移工總數有5501人，其中印尼籍有3369人，占總移工人數61％。因電動自行車價格相對低廉，所以是移工在臺工作期間重要的代步工具之一，且部分移工透過改裝，以提升電動自行車的性能。吳挺鋒說本市男性移工偏年輕化，喜愛酷炫，或有改裝車輛的狀況。

吳挺鋒指出，近期修正之《道路交通管理處罰條例》規定，已將電動自行車納管，實施日期將由行政院定之，未來需合格掛牌的電動自行車才可以騎乘上路，未依規定領用牌照上路，將處以1200元以上3600元以下罰鍰，並移交保管；未經審驗的不合格車輛，即電動自行車沒有黏貼紅色閃電標章，不能領取牌照，騎乘不合格車輛上路，經查獲將直接沒入。此外，審驗合格的電動自行車，如為讓車速更快，擅自改裝變速裝置，將罰1800元至5400元，合格車改變一般裝置，如改煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備等，也會處最高1200元罰鍰。

吳挺鋒呼籲雇主及仲介公司協助向移工宣導，應購買及騎乘審驗合格車輛，檢查是否有紅色閃電圖示的合格標章；騎乘電動自行車時，應配戴安全帽及禮讓行人，不可超速、不可載人、不可酒駕，社會處將透過社群網站、通訊軟體及跑馬燈等多元管道，加強宣導，有關多國語文圖卡，請上勞動部跨國勞動力權益維護資訊網站（https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/pre-index）查詢或洽1955專線。