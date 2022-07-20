澄清醫院心臟內科醫師孫德光提醒，近年心肌梗塞患者年輕化，每8位心肌梗塞患者中就有1位是年輕人，凡吸菸、肥胖、三高族群、患有第二型糖尿病、膽固醇過高，甚至有遺傳性家族病史，都是心肌梗塞的危險因子。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

室內外差15度 26歲胖司機送貨送到急性心肌梗塞

連日高溫飆破36度，一名26歲送貨胖司機，受不了酷暑上車就把冷氣調到最低溫，室內室外溫度差到14、15度，日前送貨途中突然胸悶、冷汗直冒還上氣不接下氣，只好驅車至中港澄清醫院掛急診，確診為急性心肌梗塞，緊急心導管手術救回一命。醫師提醒，頻繁進出室內外劇烈溫差環境，有誘發心肌梗塞的風險，有三高高風險族群不能輕忽。

該名男子正中午開著貨車親赴急診，經心電圖、X光、心臟超音波等檢查，會診心臟內科，診斷為急性心肌梗塞發作，其右冠狀動脈因血栓形成導致完全堵塞，立刻進行緊急心導管手術。澄清醫院心臟內科醫師孫德光表示，經進行血栓抽吸術、氣球擴張術及支架置入術後，打通完全堵塞的右冠狀動脈，於90分鐘內重獲血液順暢循環。

孫德光說，患者才26歲，身高158公分、體重破90公斤，又有吸菸與熬夜習慣，自身飲食偏愛甜食，且未加節制，是典型三高族群；而透過檢查也發現其心血管老化嚴重程度，宛如七、八十多歲老人家的血管品質，研判其動脈硬化猝發心肌梗塞的致命風險，可達九成之高。

而患者也說，當天自行開車至急診就醫時剛好是大中午，當時卸完貨全身覺得很熱，一回到車內便將冷氣溫度調到最低，想好好涼快一下，沒想到突然感到強烈胸口悶痛，無法順暢呼吸才就近趕來急診。

孫德光提醒，身體承受頻繁「劇烈溫差」環境變化時，會加快心肌梗塞發生的速度，最近幾年也發現，夏季大暑時節，劇烈氣候也是心血管疾病發作高峰期，近日心血管患者的確有增加趨勢，提醒民眾、尤其是有三高病史的族群，一定要注意劇烈溫差可能帶來的傷害；而感胸部悶痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，建議尋求心臟內科醫師診治。