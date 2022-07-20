台南市警察局副局長由劉鴻烈接任。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

原基隆市警察局長劉耀欽16日提前退休，警政署經參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後，內政部20日正式核定由台南市警察局副局長張樹德接任基隆市警察局長，遺缺由新北市警察局主秘劉鴻烈接任，統一於7月22日辦理交接到任。

張樹德20日上午在警政委員詹永茂陪同下，先到基隆市政府拜會市長林右昌。張樹德警大48期畢業，曾任縣市刑事警察隊隊長、分局長、督察長、副局長、台南市警察局保安科科長、分局長、保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長、警政署保安組長、嘉義市警察局長、台南市警察局主秘及副局長等職務，內、外勤職務歷練完整。

新任台南市警察局副局長劉鴻烈，曾任台北市警察局副分局長、督察、保安警察大隊大隊長、分局長、警察通訊所所長、澎湖縣警察局長及新北市警察局主任秘書，職務歷練豐富。