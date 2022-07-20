前年桃園陳姓男子因不滿胡姓友人常嘲諷他「算什麼咖」，他持折疊刀刺死胡男，之後跑到按摩店睡覺，警方據報將他逮捕；最高法院駁回上訴，考量陳男與胡之前有衝突，遭對方持酒瓶毆打所生仇怨而為本案殺人犯行，考量其犯罪動機及手段，判刑15年定讞。

在製藥廠工作擔任醫藥業務的陳男，因不滿胡姓友人嗆他「沒資格來敬酒」等而結怨，2020年10月10日凌晨，陳男在快炒店外發現胡男車子，雙方再起口角，陳男持折疊刀往胡男左胸猛刺1刀後逃逸，胡送醫後死亡。

警方在案發2小時後在一家按摩店逮捕正在呼呼大睡的陳男。陳坦承不諱，供稱是因長期被胡男輕視嘲笑，加上當時黃湯下肚才會衝動殺人，檢方偵訊後將他起訴。

二審台灣高等法院考量陳男因曾經被胡男持酒瓶毆打所生仇怨，他持折疊刀多次刺擊被害人胸膛，致對方發生死亡之不可回復結果，死者家屬亦因此遭遇難當之悲痛，堪屬凶殘，依殺人罪判刑15年，上訴後，最高法院駁回確定。

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