大陸核酸檢測產業面對嚴格監管挑戰。從大陸國家衛健委發佈新冠核酸檢測「最嚴監管令」已過了1個多月，據不完全統計，已有重慶、遼寧、北京、上海、安徽、浙江、四川、廣東等至少20省市進行排查，讓全大陸已有40家機構資質被暫停、近350家被責令整改，並有多個第三方廠商核酸檢測機構被立案調查，相關人員被追究刑事責任。

甚至盤點大陸各地公佈的責令整改名單中，也不乏疾控機構和大型醫療機構的身影，如湖南省疾病預防控制中心、西安醫學高等專科學校附屬醫院等三甲醫院，還有多個上市公司在列。

同時原本被視為大有可為的核酸檢測業，近日，多家核酸檢測領域企業發佈2022年半年業績預告企業利潤預計大幅下降。據21世紀經濟報導引述張江集團產業研究室產業專員張偉說，隨著檢測費用大幅下降以及醫保局明確不將其納入醫保範圍，讓核酸檢測未來獲利能力大幅下滑，商業模式恐難持續。

他說如今新冠核酸檢測企業不會針對原有檢測業務，更多在做長遠考慮，在上下游佈局新技術、新產品。