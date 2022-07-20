員警趨前關心發現該車引擎還發動著，駕駛手緊握方向盤，人卻趴在上面一動也不動。（民眾提供）

警方將鍾男帶返警所偵辦，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

以為斷氣警準備破窗急呼119 男車窗搖下員警「拳頭硬了」

后里區26歲的鍾姓駕駛，日前被巡邏員警發現車停在馬路中，員警趨前關心發現該車引擎還發動著，駕駛手緊握方向盤，人卻趴在上面一動也不動；經敲窗多次無反應以為鐘男身體不適失去意識，準備破窗並急呼119救援。關鍵時刻，鍾男將車窗搖下一股濃厚酒氣散出，讓員警拳頭硬了，斥聲「喝酒不能開車 你還開」，全案訊後，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方指出，日前上午6時30分左右，在台中市后里區甲后路一段與大圳路口，后里分駐所警員張延吉與王璽睿正執行巡邏勤務，見1行駛中自小客車忽停於甲后路上；員警見狀不妙，趕緊下車查看，發現鍾男趴在方向盤上且雙手緊握著，多次敲打車窗皆無反應、以為無生命徵象。

正當警方準備急呼救護人員到場幫忙及破窗救人，豈知該名駕駛突然驚醒，員警好心問道：「人有無不舒服？是否要協助就醫或通知家屬」，鍾男未置可否？但人一下車後散發濃濃酒氣，當下員警情緒一變，大聲斥呼「喝酒不能開車，你還開，而且還將車開到路中間停滯」。

經警調查，鍾男當日與朋友歡唱飲酒到凌晨3時才結束，因為疲勞與不勝酒力，致使他精神恍惚，因而將車輛停在馬路上，所幸行駛時未撞擊他人，並及時被警方發現，否則傷亡將不堪設想。警方當場施予酒精測試後，顯已違反公共危險罪嫌，旋將鍾男其帶返警所偵辦，全案訊後，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，「酒後駕車」形同一顆在道路上行走的「不定時炸彈」，隨時都會導致很多無辜用路人受到波及而慘遭橫禍。籲請駕駛人「尊重自己與他人生命，切勿酒後開車」，同時應培養「開車不喝酒，酒後不開車」的習慣，珍惜自己的生命，也關懷他人的生命安全。

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