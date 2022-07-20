DIGITIMES Research指出，中國大陸提出的國家／城市級AI相關政策不僅著眼提升AI演算力，更期待能帶動數位經濟與產生新商業模式，同步推升城市GDP成長。北京與濟南名列2021年中國大陸運算力前十大城市，GDP成長率亦為十大城市中最高、雙雙逾12％。

中國大陸清華大學全球產業研究院在2021～2022年全球計算力指數報告中，提出國家GDP增長與AI運算力呈正相關的觀點。去年中國大陸提出十四五政策，即積極投入建設AI創新試驗區，預計2023年完成20個創新試驗區。

DIGITIMES Research分析師黃耀漢觀察，全球依AI運算力分類，領先投入群代表國家有美國、中國大陸、英國、德國、加拿大、南韓等。其中，美中2國投入AI運算力研究與技術發展、政策預算遠超越各國，引領全球AI運算力發展方向。

而AI運算力指標依據運算能力、運算效能、基礎建設、應用領域4面項進行評估，去年中國大陸運算力前3名城市依序為北京、杭州、深圳，濟南與成都則躋身前十名，分列第8及9名。

其中，北京市2018年公布「AI產業發展白皮書」提出6項AI策略，已在2020年AI領域達成7項全國第一，且去年人均GDP成長達11.5％。濟南市在推動新一代AI發展行動計畫後，去年人均GDP成長達8.9％，顯示城市提升AI運算力帶動數位經濟，與人均GDP成長具一定關連度。