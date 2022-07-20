統一集團董事長羅智先展現釣魚絕技，不畏外部各種風波傳聞，始終維持淡定耐性，趁著全球資本市場重挫、以及歐元跌落與美元平價，精準出手，成功拿下台灣家樂福全數股權。

統一集團旗下統一及統一超，台北時間19日深夜宣布，合計投下290億元，取得法商手中六成的台灣家樂福股權，回推家樂福整體市值為483億元；惟這個數字，對照法國家樂福發出的新聞稿指出，台灣家樂福交易案是以20億歐元（約新台幣612億元）的企業價值為基礎進行估值，兩者似乎有些出入。

對此，統一集團公共事務部部長涂忠正說明，在併購過程中，會有一個「企業價值」，也就是法商新聞稿提供的數字；企業價值扣掉負債及現金後，才是「股權價值」，為統一根據的數字基準。

無論如何，統一集團投入不到300億元，就成功拿下家樂福六成股權，取得家樂福全台340間門店經營權（含68家量販店和272家超市與頂級超市），家樂福的商標使用權，及部分量販店及物流中心的自有土地及資產。這個數字，對照上月底好市多（Cotsco）美國母公司出資10.5億美元（約新台幣312億元），從國內大統集團手中買下45％的台灣好市多股權，好市多目前在全台只有14家分店。法人認為，統一此次收購家樂福CP值相當高，價格相當漂亮。

這要歸功羅智先的耐力與毅力。家樂福早在去年就傳出基於集團國際發展策略，有意撤出台灣，消息一出，立刻引發眾家追求，其中擁有遠百SOGO及愛買等流通事業的遠東集團董事長徐旭東，馬上跳出來公開示愛，放話參與競標。

只見羅智先不急不徐，公開提醒統一集團握有台灣家樂福四成股權，法商有意出脫持股，統一將擁有「優先議約權」。挾此優勢，羅智先今年以來每次出席公開場合，家樂福案的進度成為必考題，但他總是老神在在：「一切照劇本走。」其實他是在等待時機。

由於家樂福為國內第二大量販品牌，僅次於好市多（Cotsco），具有極重要戰略意義，吸引各路人馬爭相競標，大大墊高家樂福的身價，談判籌碼對於法商有利。而統一又不願買貴，導致雙方收購談判持續僵持，從去年一路拖延到今年。

直到最近，終於讓羅智先等到時機點。其中一個重要因素，因為最近全球央行接力升息打通膨，總體經濟下行疑慮增高，造成全球股市重挫，壓力轉到法商身上，法商可能擔心如果資本市場持續修正，台灣家樂福的出售價格恐每況愈下，這讓羅智先獲得更大談判空間。統一此時出手收購，比起半年前或一年前股市牛市，價格顯得划算許多。

其次，聯準會升息效應下，今年以來美元獨強，新台幣兌美元匯率從今年初的27.69，貶到最新的29.95，貶值幅度7.5％；不過對照歐洲淪為俄烏戰重災區，歐元兌美元匯率從今年初的0.8828，到最近一度出現歐元與美元平價，創下20年來首見，依7月19日最新匯率0.9778換算，貶值幅度9.7％。歐元貶幅比新台幣更深，這同樣有利家樂福的價格落入羅智先設定的甜蜜點。