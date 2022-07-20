勞動部將再檢討基本工資，三三會理事長林伯豐表示，建議政府基本工資調漲不宜超過3％，企業傾向對公司有貢獻及資深的員工調漲實質薪資。
林伯豐表示，對產業來說，成本和售價有相當大的關聯，現在用電大戶已經遭到政府調漲電價15％的懲罰，台灣企業已經沒那麼有意願投資，在這個前提之下，雖然企業很願意照顧員工，但是調漲基本工資對於全民的薪資幫助不大，應該讓企業對於有貢獻員工實質薪資。
林伯豐表示，基本工資再調漲，將大幅推升物價，對產業及民生影響很大，應該比照2021年補貼受衝擊的產業。
此外，主計總處公布6月的CPI(消費者物價指數)年增達3.59％、PPI(生產者物價指數)年增13.74％、WPI(躉售物價指數)年增16.45％，均創新高。電價調漲勢必造成通膨更為嚴重，政府除升息之外，建議將大宗物資關稅、貨物稅、營業稅的降稅、減稅延長至今年年底。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。