勞動部將再檢討基本工資，三三會理事長林伯豐表示，建議政府基本工資調漲不宜超過3％，企業傾向對公司有貢獻及資深的員工調漲實質薪資。

林伯豐表示，對產業來說，成本和售價有相當大的關聯，現在用電大戶已經遭到政府調漲電價15％的懲罰，台灣企業已經沒那麼有意願投資，在這個前提之下，雖然企業很願意照顧員工，但是調漲基本工資對於全民的薪資幫助不大，應該讓企業對於有貢獻員工實質薪資。

林伯豐表示，基本工資再調漲，將大幅推升物價，對產業及民生影響很大，應該比照2021年補貼受衝擊的產業。

此外，主計總處公布6月的CPI(消費者物價指數)年增達3.59％、PPI(生產者物價指數)年增13.74％、WPI(躉售物價指數)年增16.45％，均創新高。電價調漲勢必造成通膨更為嚴重，政府除升息之外，建議將大宗物資關稅、貨物稅、營業稅的降稅、減稅延長至今年年底。