BWF超級300系列台北羽球公開賽今天（20日）進入大會第2天賽程，台灣女單好手白馭珀上午早場出賽，29分鐘便以21比10、21比16擊敗印度選手托許妮瓦（Smit Toshniwal），晉級16強。

台北羽球公開賽因新冠肺炎疫情停辦兩年，今年終於恢復辦理，台灣選手也都很期待在家鄉球迷面前展現球技，儘管球場側風相當大，白馭珀努力克服這個問題，漂亮收下勝利，也是個人今年BWF巡迴賽首勝，賽後她開心說：「好久沒贏球，真的很開心！」

不過比賽場地3號球場接近冷氣風口，白馭珀認為側風相當大，相對也給球員很大挑戰，加上自己上半年參加的比賽較少，行程安排上來來回回國內、國外數次，備戰節奏不容易到位，接下來仍要繼續適應、調整，期許能打出更精彩的成績。白馭珀第二輪對上美國選手賈絲瓦（Ishika Jaiswal），是雙方首次交手。

男雙第3種子盧敬堯／楊博涵同樣29分鐘，21比10、21比12擊敗同胞陳政寬／陳勝發，女雙胡綾芳／林筱閔、混雙林永晟／林琬清，混雙鄭凱文／汪郁喬也獲勝晉級。