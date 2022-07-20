國民黨台北市長參選人蔣萬安選戰布局挨批龜速、躺平，蔣上午受訪回應，沒有任何的躺平，而是奮戰拚博到最後的戰士，團隊非常積極，也納入各方支持力量，不管是議員或里長，希望結合各方推薦，最終目標是要讓黨籍議員席次極大化。（周志豪攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安選戰布局挨批龜速、躺平，蔣上午受訪回應，沒有任何的躺平，而是奮戰拚博到最後的戰士，團隊非常積極，也納入各方支持力量，不管是議員或里長，希望結合各方推薦，最終目標是要讓黨籍議員席次極大化。

對於團隊內人事屢傳扞格，過往即因此不斷有人出走。蔣萬安澄清，團隊沒有出走潮，而是愈來愈擴大，愈來愈多志同道合、認同理念的朋友願意加入，一起協助，他對選情愈來愈有信心。

不過對於蔣萬安競選團隊籌組緩慢，就有國民黨內人士直言，隨每個候選人競選節奏不同，但看到民進黨台北市長參選人競選團隊快速就定位，人選也大抵都是一時之選，蔣的競選團隊難免給人辦家家酒的感覺。

也有國民黨北市議員直言，原本希望蔣萬安競選團隊與選戰節奏能有所調整，但現在看起來時間已經有點急迫，既然蔣團隊還在整合，那年底台北市長選舉攻防就讓市議員參選人自己來，也能提供蔣外圍火力。

此外，蔣萬安競選團隊，由同學與親友組成的決策核心也遭詬病，也遭黨內戲稱是重演前台北市長參選人連勝文競選台北市長時「小鬼幫之亂」。

蔣萬安說，競選團隊納入多元人才，來自各領域，這也是我用人原則，希望納入各方支持力量；現在已經度過團隊運作上磨合期，大家有共同目標，大家團結一致大步向前，在接下來4個月中，大家攜手努力打團體戰共同贏得年底選舉。

蔣萬安重申，現在最重要的是全力衝刺，結合各方議員緊密配合，積極努力打團體戰，大家都是台北隊。