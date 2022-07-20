台北市長柯文哲（左二）20日上午前往視察信義線東延段工程，並在捷運站聆聽簡報。（陳薏云攝）

台北市長柯文哲8年任期倒數158日，遭到北市議員質疑台北捷運工程成績「掛蛋」，柯文哲20日上午前往視察信義線東延段工程，談及自己的捷運建設成績，柯文哲表示，一般從規劃到完工不會再8年內搞定，並強調信義線東延段、萬大線都在他任內開工，而環狀線中環段在他的任內完工，並強調「捷運工程本來就是一棒接一棒。」

柯文哲日前赴議會備詢，遭議員砲轟任內捷運無成績，環狀線南、北環更數度流標，柯文哲最展現對捷運工程的重視，20上午特別前往視察信義線東延段工程，受放時提及自己任內的捷運成績，柯文哲表示信義線東延段在我任內開工，萬大線也是任內開工，而環狀線中環段在任內完工，另表示現在最重要的就是環狀線北、東、南環，並強調捷運工程就是一棒接一棒。

信義線東延段主要是接續捷運信義線象山站尾軌東端，以高運量地下方案向東延伸，並沿信義路6段至福德街廣慈博愛園區前，再以潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止。全長約1.4公里，共設置1座地下車站，以及供營運調度使用的尾軌。預計於2023年底完工。