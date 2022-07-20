雲林縣政府與台塑企業簽署永續環境宣言，長期目標「2050年淨零碳排」。（張朝欣攝）

台塑企業20日在雲林縣麥寮鄉六輕工業區舉辦「台塑企業空氣汙染減量暨環境永續論壇」，並與雲林縣政府共同簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，內容包括以循環經濟為規畫方向，推動能源改善措施；推動設備更新與製程改善的整合；達成2050年淨零碳排的長期減碳目標。

「台塑企業空氣汙染減量暨環境永續論壇」，由雲林縣長張麗善、台塑企業總管理處總經理林善志等人共同主持，邀雲林科大、陽明交通大學等學者專家與會，台塑企業4大公司、麥寮汽電公司、麥寮工業專用港等各界相關單位均派員參與，共同推動碳中和綠能技術及環境永續發展。

與會人員針對「雲林空氣品質改善成果」、「空氣品質改善規畫與建議」、「空氣汙染物管制及控制技術」、「麥寮園區及附近地區空氣品質監測及管理措施」、「麥寮汽電空汙防制精進作為」、「麥寮工業專用港綠色生態港埠認證」等議題進行交流分享。

張麗善表示，為改善空氣汙染，雲林縣積極推動各項管制措施及跨單位合作，與台塑企業透過環境友善協談會議，輔導離島工業區進行汙染改善、製程設備升級，以及訂定各項加嚴管制標準，藉此精進汙染減量措施，減少汙染物排放。

張麗善說，未來除持續維護空氣品質外，環境永續發展亦是另一項重要課題與挑戰，為兼顧空氣品質及環境永續發展，將持續透過專家、跨局處及跨領域等資源整合，執行各項策略，讓雲林生活環境愈來愈好。

林善志則引用台塑企業總裁王文淵所說的話，企業做好所有的汙染防制工作，特別是空氣汙染減量，受利最多的是自己，不但可以確保生產正常運轉與員工安全，還可保障社區居民安全，進而達到友善環境的目的，對整個社會都是良性的貢獻。

在環保署空品管制處處長蔡孟裕見證下，張麗善與林善志簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，共同宣示推廣循環經濟、節能減碳、零廢棄生態循環，以及減少溫室氣體排放、評估投資綠能發電設施，並達成長期減碳目標「2050年淨零碳排」。