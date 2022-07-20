台中銀(2812)攜手錦明(3230)響應政府鼓勵台商回台投資政策，統籌主辦的12億元聯貸案日前完成簽約，募集資金主要用於桃園楊梅區規畫興建智能化廠辦，積極投入新能源事業，以銜接現有五金沖壓業務及應用綠能儲能櫃業務。

此次聯貸案由台中銀與臺企銀聯袂擔任主辦銀行，再邀請兆豐銀、上海商銀及高雄銀共同參與。聯貸銀行團除對本次投資計畫展現高度肯定與支持，也對錦明實業在儲能、節能事業及ESG的永續經營理念深具信心。

創立於1987年的錦明至今已開業35年，原為金屬關鍵零組件供應商，早期從事五金加工、塑膠射出成形製品加工與買賣，目前除了生產五金沖壓零組件外，更擴大研發應用至節能儲能櫃的關鍵零組件製品。

錦明去年底通過經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」資格認定及補助，此次資金主要用於桃園楊梅興建智慧廠辦，積極投入新能源事業銜接現有業務，將串聯機械手臂、感知器等智慧設備，達到智慧機械管理，以提高集團資源整合效能，因應公司未來長期發展需求。