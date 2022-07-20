為搶攻夏日住房商機，台北寒舍艾美酒店於即日起至7月31日推出「豔陽之夏」住房專案，雙人入住豪華客房每房每晚6,001元+15.5％，主管套房每房每晚8,001元+15.5%起，入住當晚可免費享QUUBE Happy Hour，並加贈探索廚房早餐兩客。專案適用於萬豪旅享家積分累計、住宿次數及福利，亦適用悠遊國住宿補助。

配合悠遊國旅補助，艾美酒店再加碼！周日至周四預訂官網任何之住房專案，「連續住兩晚」或「一晚預訂兩間」，除原觀光局折扣1,300元，酒店再加碼補助第二晚或第二間享500元現金折抵。

QUUBE位於寒舍艾美酒店5樓，將原本現代俐落的空間俏麗變身，以夏日夕陽為設計主軸，黃色、白色作為空間基底，並運用沙灘椅與綠色植栽妝點增添度假氛圍，再搭配新潮律動的情境音樂，以及繽紛可口的輕食與甜品，打造浪漫法式的盛夏風情。

艷陽之下，「法式夏日聚會」為全球艾美酒店及度假村的品牌計畫，旨在期盼旅人能夠隨時隨地享受美好生活，並於日落時分的黃金時刻，在酒店的戶外或露臺上觀賞宜人的夏日景致。台北寒舍艾美酒店推出的「豔陽之夏」住房專案，旅人於入住當天下午5時30分至晚間8時可以在QUUBE享受愜意時光，並一邊欣賞戶外的落日餘輝，一邊品味豐盛輕食與微醺調酒，探索夏日的獨特魅力。主廚推薦的精選美食包含：凱薩沙拉、核香起司杏桃三明治、BBQ豬肉串與照燒雞肉串，還有粵式經典的鮮蝦腐皮捲與干貝燒賣等。除此，每天也會推出不同的甜點。

邀約親朋好友一同享受「豔陽之夏」住房專案，不僅可享優惠並欣賞美麗夕陽、恣享夏日美味，房客亦可免費體驗艾美會館的健身房、室內溫水游泳池與三溫暖等設施。

喝酒不開車。未滿18歲禁止飲酒】