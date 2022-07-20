大陸海關總署19日發佈資料顯示，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）自今年1月1日生效以來，截至6月，大陸出口企業申領RCEP原產地證書、開具原產地聲明26.6萬份，合計貨值達到979億元（人民幣，下同），可享受進口國關稅減讓7.1億元，同時在RCEP項下享惠進口貨值238.6億元，減讓關稅5.2億元。

據了解，享受進口國關稅減讓的主要商品為服裝及衣著附件、塑膠及其製品、皮革製品等。而享惠進口的主要商品則為鋼鐵、塑膠及其製品、機械器具及其零件等。

根據《證券時報》報導，為推動RCEP實施，大陸海關發布「經核准出口商」制度；優化出口原產地證書網上申領、智慧審核、自助列印等功能；充分利用RCEP原產地聯絡機制，協調24批次46.9億元的出口貨物順利享惠；協調促成7個成員國接受大陸出口企業自助列印原產地證書，讓出口企業超過85％的RCEP原產地證書享受此便利。